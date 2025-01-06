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Slaven Bilic'ten Beşiktaş yanıtı: Sırf dedikodu

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#Transfer#Beşiktaş#Slaven Bilic
Slaven Bilicten Beşiktaş yanıtı: Sırf dedikodu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 22:04

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, hakkındaki iddiaları yalanladı.

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Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik adam arayışları sürerken Slaven Bilic'ten açıklama geldi.

Vole'nin haberine göre; Slaven Bilic, Beşiktaş iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Slaven Bilic, Beşiktaş'a geleceği iddiasına, "Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

Serdal Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyordu.

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Slaven Bilic

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