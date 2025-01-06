Slaven Bilic'ten Beşiktaş yanıtı: Sırf dedikodu

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Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik adam arayışları sürerken Slaven Bilic'ten açıklama geldi.

Vole'nin haberine göre; Slaven Bilic, Beşiktaş iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Slaven Bilic, Beşiktaş'a geleceği iddiasına, "Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

Serdal Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyordu.

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.