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Slaven Bilic'ten Beşiktaş açıklaması, ters köşe: Bana gelen bir şey yok

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#Beşiktaş#Slaven Bilic#Sergen Yalçın
Slaven Bilicten Beşiktaş açıklaması, ters köşe: Bana gelen bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:49

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Son 9 maçta 1 galibiyeti bulunan siyah - beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken, gündeme gelen isimlerden Slaven Bilic dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Siyah - beyazlılar, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

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Bu skorla birlikte son 9 maçta 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılardaki kötü gidişat devam etmişti.

Maçlarına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı merak ediliyordu.

SERGEN YALÇIN OLMADI

En ciddi aday olarak gösterilen Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı’yla önceki gün yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanmıştı: “Takımın analizlerini inceledim. Yardımcı teknik adamların da görüşlerini aldım. Takım, fizik kondisyon ve moral olarak bitmiş. Transferler yetersiz. Ne zaman takım kötü durumda olsa akla ben geliyorum. Neden sezon başlarında ya da başarıya odaklanırken çağrılmıyorum. Buna üzülüyorum. Şu anda takımı çalıştırmam çok zor. Çünkü kardeşim Gürsoy’un sağlığı önemli. Yoğun bakımdan çıktı. Kafam çok karışık. Sezon sonunda isterseniz Beşiktaş’a gelirim." ifadelerini kullanmıştı.

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BILIC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalçın sonrası konuşulduğu iddia edilen adaylardan diğeri ise Slaven Bilic olarak öne çıkıyordu.

Slaven Bilicten Beşiktaş açıklaması, ters köşe: Bana gelen bir şey yok

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcıdan Beşiktaş için açıklama geldi.

Vole'nin haberine göre Bilic, Beşiktaş iddialarına "Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın başında olan Slaven Bilic, 47 galibiyet - 21 beraberlik - 21 mağlubiyetlik bir performans sergiledi ve 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.

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#Beşiktaş#Slaven Bilic#Sergen Yalçın

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