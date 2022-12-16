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Slaven Bilic'ten Acun Ilıcalı itirafı! "Sezon başında..."

Güncelleme Tarihi:

#Slaven Bilic#Acun Ilıcalı#Hull City
Slaven Bilicten Acun Ilıcalı itirafı Sezon başında...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 08:59

2012-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'ten büyük bir itiraf geldi. Şu anda Watford Teknik Direktörü olan Hırvat çalıştırıcıi sezon başında Acun Ilıcalı'dan aldığı teklifi açıkladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Watford'ı çalıştıran Slaven Bilic, golsüz eşitlikle sona eren Hull City karşılaşması sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı teknik adam, Hull City'nin oyun anlayışını 'cesur' olarak tanımlayarak, "Yeni hocaları Rosenior ile daha farklı futbol oynuyorlar. Bıkmadan usanmadan pas yapıyorlar ve topa sahip oluyorlar. Ve bu can sıkıyor. Cesur bir futbol anlayışları var, tebrik ederim" dedi.

Acun Ilıcalı'nın sezon başında kendisine teklifte bulunduğunu da açıklayan Slaven Bilic, Ilıcalı'nın 'hırslı' bir karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaliteli bir kadroları var ve bu kadroyla nasıl 21. oldular, bilmiyorum. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı da tanırım. Çok hırslı biridir. Sezon başında beni de istemişti" ifadelerini kullandı.

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#Slaven Bilic#Acun Ilıcalı#Hull City

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