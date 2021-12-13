Slaven Bilic'in favorisi Fenerbahçe!

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Fenerbahçe'nin Vitor Pereira’dan önce takımın başına getirmek istediği Slaven Bilic, Beijing Guoan’ın kendisini bırakmaması sonrası Çin’de kalmaya devam etmişti. Guoan yönetimiyle masaya oturan ve 3 Ocak 2022’de görevinden ayrılmak konusunda anlaşmaya varan Bilic, artık teknik direktörlük kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Almanya’dan ve İngiltere’den de bazı teklifler aldığı konuşulan Hırvat teknik adamın, eski kulübü Beşiktaş ’la hiçbir şekilde görüşmediği, Kara Kartal’a şu an itibariyle geri dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Teklifi kabul etmeye hazır

Hırvat hocanın seçenekleri arasında favori olarak 1 numaraya Fenerbahçe ’yi koyduğu öğrenildi. Kanarya’nın, sezonun ilk yarısını tamamlamasının ardından zaten oluşan ortamdan artık rahatsız olan Pereira ile yollarını ayırması bekleniyor. Temasa geçilecek ilk isim ise Bilic olacak. Deneyimli teknik adamın da teklifi kabul edip, ligin ikinci devresinde Fenerbahçe’deki hocalık görevine başlaması bekleniyor.