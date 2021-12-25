Slaven Bilic konuşulurken dünyaca ünlü isim! Fenerbahçe yanıt bekliyor...

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Vitor Pereira'nın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle görüşme yaparken, gündeme gelen adaylarla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak İsmail Kartal ve Alex de Souza'nın göreve getirileceği konuşulan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan olduğu öne sürülen Joachim Löw'e teklif yaptığı belirtildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 2024 yılında sona erecek bir sözleşme teklifinde bulunduğu ve 61 yaşındaki çalıştırıcının yanıtını beklediği ifade edildi.

Joachim Löw'le birlikte en ciddi aday olan Slaven Bilic de yapılan görüşme sonrası Fenerbahçe'de 2.5 yıllık sözleşme istemiş ve anlaşma sağlanması halinde Hırvat teknik adamın 3 Ocak'ta Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti.