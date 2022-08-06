Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku'yu anlattı

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Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku'yu, Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic değerlendirdi.

Bilic'in West Ham'dan eski öğrencisi Masuaku için Fanatik'e yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Arthur Masuaku, çok iyi bir oyuncu. 2016 yılında West Ham United’ın başındayken onu Olympiakos’tan transfer ettik. Çok sevdiğim oyunculardan biridir. Hem Beşiktaş hem de onun için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Masuaku’nun, kariyerinde bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. Çünkü geçen sezon West Ham’da düzenli olarak forma şansı bulamadı. Beşiktaş için önemli bir isim olacaktır. Her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Motive olduğu taktirde takıma katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum.

Atmosfere çabuk alışır

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Uzun yıllar Premier Lig’de oynadı ve Olympiakos’ta da forma giydiği için Beşiktaş’taki atmosfere ve tribünlere çabuk uyum sağlayacaktır. Son derece profesyoneldir ve az önce de dediğim gibi ihtiyacı olan şey motive olmak. Sağlam bir karakteri vardır. Onunla çalıştığım dönemde hiçbir zaman problem yaşamadık. Uyumlu ve takım oyuncusudur. West Ham’da takımın süper yıldızlarından biri olmadı ama takım için her zaman savaşan ve mücadele eden oyuncular arasındaydı. Güçlü ve kendi bölgesine hakim bir oyuncu.

Sol ayağı harikadır

Harika bir sol ayağı var. Şut ve pas özelliği olan tekniği yüksek bir isim. Hücumun yanı sıra savunma olarak da başarılıdır. Son derece kullanışlı bir futbolcu. Daha çok sol bek ve kanat beki olarak kullanılabilir. 4-4-2’de sol bek ya da sol kanat, gerektiğinde 3’lü savunmada sol stoper olarak oynayabiliyor. West Ham’da bir başka sol bek Aaron Cresswell’le zaman zaman birlikte oynadılar. Cresswell’le oynadığında sol kanat olarak yer aldı. Sol tarafta her şeyi yapabilecek bir oyuncu.