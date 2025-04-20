Skriniar'ın menajerinden transfer açıklaması!

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılı performansla takımın değişmezlerinden biri haline geldi. Slovak stoper performansı ile Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmişti.

PREMIER LİG İDDİALARI

Milan Skriniar için çıkan transfer haberlerinde Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Ardından da Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın Slovak oyuncuya talip olduğu söylenmişti.

"SKRINIAR'IN MENAJERİ BENİM, MARTIN PETRAS DEĞİL"

Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Radio Amore News'e yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta medyada 'Skriniar'ın menajeri' olarak yer bulan Martin Petras'ın Slovak stoperin menajeri olmadığını belirterek, "Petras'ın açıklamaları, hiçbir temeli olmayan kişisel değerlendirmelerdir. Bu kişi, Skriniar'ın menajeri olmadığı için gerçekleri bilmeyen ve dolayısıyla bu konuda konuşmaması gereken, Skriniar'ın mevcut kulübü Fenerbahçe ve PSG ile ilişkileri hakkında açıklama yapmaması gereken bir kişi" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ ERKEN'

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Skriniar'ın geleceği hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyen Roberto Sistici, "Gazetelerin transfer piyasası hakkında haber yapmasının onlar açısından önemli olduğunu biliyorum, ancak henüz erken. Ocak ayında bazı Premier Lig takımlarıyla temasımız olmuştu ama Skriniar artık Fenerbahçe'de ve mutlu. Gelecekte ne olacak bilmiyoruz, sezonun bitmesine de zaten neredeyse iki ay kaldı" şeklinde konuştu.

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 16 maça çıkan Milan Skriniar, 2 gol - 2 asist üretirken sahada bulunduğu 1470'dakikada 2 de sarı kart gördü.