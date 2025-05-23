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Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer
Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 11:35

Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda PSG’den kiraladığı Milan Skriniar’ın menajeri Roberto Sistici açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda kiraladığı yıldız savunmacı Skriniar’ın menajeri Slovak basınına konuştu.

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Menajer Sistici, Fenerbahçe’ye transferin son derece olumlu olduğunu ifade ederken Mourinho ve oyuncunun farklı takımlarla görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı

İşte o röportaj…

Fenerbahçeli Milan Skrinar’ın menajeri Roberto Sistici, Slovakya basınına Sportsnet’e konuştu:

Skriniar İstanbul'da mutlu mu?

Ocak ayında, birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz.

Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı

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Jose Mourinho Skriniar hakkında olumlu mu düşünüyor?

Sezon henüz bitmedi, dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sezon bittikten sonra değerlendirme yapılacak ama hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor.

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Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı

Yükselen performansı nedeniyle kendisine ilginin arttığı, İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu söyleniyor. Kimler onunla ilgileniyor?

Siz gazetecilerin merakını anlıyorum ama görüşmeler ve müzakereler gizli yürütülüyor. Görüştüğümüz kulüpleri açıklamanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

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Skriniar’ın menajeri konuştu: Fenerbahçe, Mourinho ve transfer itirafı

Neden Fenerbahçe'yi seçtiniz?

O an hem futbol açısından hem de insani açıdan en doğru tercihin bu olduğuna kanaat getirdik.

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer

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