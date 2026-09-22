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Skriniar'dan FenerbahÃ§e itirafÄ±: Devasa bir kulÃ¼p! Ä°ÅŸler Ã§Ä±lgÄ±nca

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Röportaj
Skriniardan FenerbahÃ§e itirafÄ±: Devasa bir kulÃ¼p Ä°ÅŸler Ã§Ä±lgÄ±nca
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 16:03

FenerbahÃ§e kaptanÄ± Milan Skriniar, Ã¼lkesinin basÄ±nÄ±na konuÅŸtu.

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FenerbahÃ§e'nin Slovak yÄ±ldÄ±zÄ± ve kaptanÄ± Milan Skriniar, milli takÄ±m kampÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

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Skriniardan FenerbahÃ§e itirafÄ±: Devasa bir kulÃ¼p Ä°ÅŸler Ã§Ä±lgÄ±nca

"Ä°ÅžLER Ã‡ILGINCA!"

â€œFenerbahÃ§eâ€™de iÅŸler her zaman Ã§Ä±lgÄ±nca geÃ§er (gÃ¼lerek) ... Bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r FenerbahÃ§e'deyim ve bu sÃ¼re iÃ§inde Ã¼Ã§ teknik direktÃ¶r ve Ã¼Ã§ baÅŸkan gÃ¶rdÃ¼m."

"DUYGUSAL AÃ‡IDAN SALINCAK GÄ°BÄ°"

"Duygusal aÃ§Ä±dan adeta bir salÄ±ncak gibi. FenerbahÃ§e devasa bir kulÃ¼p."

Skriniardan FenerbahÃ§e itirafÄ±: Devasa bir kulÃ¼p Ä°ÅŸler Ã§Ä±lgÄ±nca

"ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°, MUHTEÅžEM BÄ°R ÅžEY"

"18 yÄ±l sonra Åžampiyonlar Ligiâ€™ne katÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±k, bu muhteÅŸem bir ÅŸey. Ve grup aÅŸamasÄ±nÄ± geÃ§mek istiyoruz."

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"ÅžAMPÄ°YONLUÄžU KAZANMAK Ä°STÄ°YORUZ"

"TakÄ±mdaki atmosfer iyi. Ligde istediÄŸimiz gibi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapamadÄ±k ama zirveye yaklaÅŸÄ±yoruz; ÅŸampiyonluÄŸu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da."

Skriniardan FenerbahÃ§e itirafÄ±: Devasa bir kulÃ¼p Ä°ÅŸler Ã§Ä±lgÄ±nca

"AVRUPA'NIN EN Ä°YÄ°LERÄ° GELÄ°YOR"

"Ligin kalitesi Ã§ok yÃ¼ksek, Avrupaâ€™nÄ±n en iyi oyuncularÄ± ve teknik direktÃ¶rleri burada oynuyor."

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Röportaj

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