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Skriniar transferinde Fenerbahçe'ye bir rakip daha!

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#Transfer#Fenerbahçe#Milan Skriniar
Skriniar transferinde Fenerbahçeye bir rakip daha
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 15:57

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine çeken Slovak stoper Milan Skriniar için İtalyan ekiplerinden Lazio da devreye girdi.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla adeta küllerinden yeniden doğdu.

Sarı-lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak stoper için İtalya'dan Napoli ve İngiltere'den Tottenham ile Wolverhampton devreye girmişti.

İTALYA'DAN BİR TALİP DAHA ÇIKTI!

Skriniar'a İtalya Serie A'dan bir talip daha çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Yaz transfer döneminde savunma hattında revizyon düşünen Lazio, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Skriniar'ı gündemine aldı.

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YILLIK MAAŞI SIKINTI YARATIYOR

"Kartallar"ın PSG'nin planlarında yer almayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı transfer etmeyi ciddi şekilde düşündüğü ve ancak 8 milyon euro'luk yıllık maaşı nedeniyle bu transferin kolay olmayacağı belirtildi.

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SERIE A'DA 200'ÜN ÜZERİNDE MAÇA ÇIKTI

2016-2023 yılları arasında İtalya'da Sampdoria ve Inter formalarını terleten Skriniar, Serie A'da çıktığı 231 maçta 10 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

Slovak savunmacı bu süreçte bir Serie A, iki İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kaldırmıştı.

Skriniar transferinde Fenerbahçeye bir rakip daha

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 18 maça çıkan Skriniar, 2 gol atıp 2 de asist üretti. Slovak stoper sahada bulunduğu 1650 dakikada 2 de sarı kart gördü.

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#Transfer#Fenerbahçe#Milan Skriniar

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