Skriniar siftah yaptı, Bodrum'da bir ilk yaşandı! Fenerbahçeli futbolcular teselli genç kaleciyi teselli etti

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Bodrum FK ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı - lacivertliler, Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca'nın golleriyle 4-2 kazandı. Bodrum FK'nın ise sayıları George Puşcaş ve Fredy'den geldi.

FENERBAHÇE LİG REKORUNU KIRDI

Soyunma odasına 4-1 üstün giden sarı - lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol attı. Bodrum FK ise Jose Morais döneminin 8. maçında ilk kez kalesinde gol gördü.

Öte yandan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 deplasman maçında 36 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde dış sahada en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezona ulaştı.

SKRINIAR 'SİFTAH' YAPTI

Mücadelede perdeyi açan Milan Skriniar, sarı - lacivertli forma ile 13. maçında ilk Süper Lig golünü kaydetti.

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TALISCA'DAN İLK PENALTI GOLÜ

Fenerbahçe'nin 4. golünü penaltıdan kaydeden Anderson Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.

DUSAN TADIC REKORLA 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldız isimlerinden Dusan Tadic, Bodrum FK maçının 72. dakikasında oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' dedi. Sırp yıldız, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TESELLİ





Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta İrfan Can Kahveci'nin ortasının ardından genç file bekçi Rüzgar Adıyaman tek eliyle topu uzaklaştıramayınca Sebastian Szymanski farkı 2'ye çıkarttı. 18 yaşındaki kalecinin yapmış olduğu hatanın ardından ise sarı - lacivertli futbolcular Adıyaman'ı tek tek teselli etti.

Bu teselliler maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe'nin kalecileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, maç sonu Rüzgar Adıyaman’ın yanına giderek destek çıktı.

Bodrum FK taraftarı ise genç file bekçisini tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Aynı zamanda 2006 doğumlu genç kaleci Fenerbahçe maçıyla birlikte kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.

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Öte yandan Rüzgar Adıyaman, kalesinde oluşan 3.92 gol beklentisinden 6 kurtarış çıkarttı.