Skriniar penaltı yaptırdı, Talisca direğe takıldı

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F.BAHÇE’nin yeni transferlerinden Diego Carlos dün Rize maçında ilk kez 11’e girerken Milan Skriniar da 90 dakika sahada kaldı. Anderson Talisca ise 61. dakikada Levent Mercan’ın yerine oyuna dahil oldu. 3 isim içinden en dikkat çeken performansa Skriniar ile Talisca imza attı. 42’de attığı gol VAR’da yapılan inceleme sonları ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Slovak stoper 45+3 Olawoyin tarafından düşürülünce VAR’dan penaltı kazandırdı. 6.5 yıl sonra Süper Lig’e dönen Talisca’nın ise 85’teki şutu üst direkten döndü.