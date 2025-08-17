Skriniar: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek mücadelenin ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

BROWN: "BÖYLE OLUNCA KAZANAMIYORSUNUZ"

"Gol atamadık. Galibiyet elde edememizin sebebi bu. Elde ettiğimiz şansları iyi bir şekilde bitirmek gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık maalesef. Böyle olunca kazanamıyorsunuz. Bu maçın pozitif taraflarını bir sonraki maça yansıtmak istiyoruz."

SKRINIAR: 'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ!'

"Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık. Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız."

YUSUF AKÇİÇEK: "İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

"İstemediğimiz bir sonuç oldu. Lige kazanarak başlamak isterdik. Kazanma fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz."