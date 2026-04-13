Skriniar, Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek mi? Slovak stoperin son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından 4-0’lık farklı galibiyetle döndü. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Ancak Milan Skriniar’ın mücadelenin devre arasında oyundan alınması, taraftarlar arasında endişe yarattı. Mücadele sonrası yapılan açıklamalar ise sarı-lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı. Daha önce kasık sakatlığı yaşayan Skriniar’ın, aynı bölgede ağrısı olmasına rağmen kendi ısrarıyla ilk 11’de görev yaptığı kaydedildi.

TEDESCO'DAN SKRINIAR AÇIKLAMASI

Skor avantajı elde edilince, riski minimuma indirmek adına Slovak stoper kenara geldi.

Tedesco, yaptığı açıklamada, “Plan, Skriniar’ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maçımıza 6 gün var, her gün daha iyiye gidiyor” dedi.

SKRINIAR: "TAKIMIN BANA İHTİYACI VARDI"

Başarılı oyuncu ise, “Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu. Ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak görev yaptım. İkinci yarıyı oynasaydım sakatlığımla ilgili ciddi bir risk olacaktı. Bu nedenle devam etmedim” ifadelerini kullandı.

SEVİNDİREN HABER

Sağlık ekibi, karşılaşmanın ardından Skriniar’ı kontrolden geçirdi ve bir sorunu olmadığı belirlendi

Yıldız futbolcu hafta boyunca idmanlarda yakından takip edilecek, zaman zaman kendisi için hazırlanacak özel programı uygulayacak ve Rizespor karşısında yine takımdaki yerini alacak.