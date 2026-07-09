Skandallar şampiyonası

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Güvenlik gerekçesiyle taraftarlar, takımlar, görevliler adeta birer suçlu muamelesi gördü, en büyük çileyi İran çekerken takımlar köpeklerle didik didik arandı.

Bosna maçında oyundan atılan Balogun’un kırmızı kartının iptali büyük tepki çekti. FIFA ‘disiplin karar verdi’ dedi, Trump’ın İnfantino’yu aradığı ortaya çıktı.

Aleyhine 1 penaltı verilen Mısır’ın 1 golü de iptal edilirken, Arjantin’in galibiyet golü öncesinde faul olduğu iddia edildi. Hakem Letexier’in performansı eleştirildi.

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Tarihte ilk kez 48 takımla oynanan Dünya Kupası’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva, genişletilmiş formatı ve saha içi/saha dışı gelişmeleriyle futbol tarihinin en çok tartışılan turnuvalarından biri haline geldi. Maçlarda verilen su molalarının tamamen reklam geliri elde edilmek için devreye sokulduğu ile ilgili tartışmalar devam ederken şampiyona öncesi başlayan tartışmalar ve eleştiriler çeyrek finale gelinmesine rağmen artarak devam ediyor.

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İşte Dünya Kupası’nda yaşanan skandallar:







Bilet fiyatları da ulaşım da pahalı

· FAHİŞ bilet fiyatları nedeniyle sıradan futbol taraftarlarının turnuvaya erişimi neredeyse imkansız hale geldi.

· NEW Jersey’deki tren ücretleri gibi maç oynanan şehirlerde turnuva dönemi ulaşım ücretleri 7-8 katına çıktı.

· SIKILAŞTIRILMIŞ göçmenlik ve vize politikaları nedeniyle birçok ülke vatandaşının ABD’ye girişine izin verilmedi.

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· SENEGAL Milli Takımı uçaktan iner inmez daha terminal binasına girmeden suçlu gibi pistte didik didik arandı.

· ÖZBEKİSTAN Milli Takım kafilesi, New York’ta hazırlık maçı için stada giderken köpekli aramaya maruz bırakıldı.

FIFA, Artan’ın arkasında duramadı





· IRAKLI futbolcu Ayman Hussein, ABD yetkilileri tarafından Chicago Havaalanı’nda 7 saat gözaltında tutuldu.

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· YÖNETİCİLERE vize verilmemesi üzerine İran Milli Takımı kamp merkezini ABD’den Meksika’ya taşımak zorunda kaldı.

· TÜM grup maçları ABD’de olan İran sadece bir gün önce ülkeye giriş yapıp maç günü tekrar ayrılmak zorunda bırakıldı.

· FIFA, İranlı taraftarlar için ABD’de oynanacak Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır maçlarına yönelik bilet tahsisini iptal etti.

· 2025’te Afrika’nın en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Artan vizesi olmasına rağmen ABD’ye alınmadı, FIFA buna seyirci kaldı.

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PARAGUAY DOĞRADI TANTASHEV İZLEDİ ·

SENEGAL, Özbekistan ve Almanya’dan sonra Arjantin Milli Takım futbolcuları da Kansas’tan Miami’ye giderken didik didik arandı.

· SONRAKİ süreçte skandallar sahaya indi. VAR uygulamalarındaki tutarsızlıklar, kart standartlarının farklı olması eleştirildi.

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· ABD’nin Bosna’yı 2-0 yendiği maçta oyundan atılan Balogun’un kırmızı kartı iptal edildi ve Belçika maçında oynayabildi.

· FIFA, ‘Disiplin Kurulu’nun karar’ı dese de ABD Başkanı Trump’ın İnfantino’yu aradığını açıklaması tepkileri daha da artırdı.

· ÖZBEK hakem Tantashev, Fransız oyuncuların Paraguay karşısında dayak yemesine seyirci kaldı. Tekme tokat ve yumruklara karşın bir kart çıkarmadı.

FRANSA-FAS’A ARJANTiNLi HAKEM

FRANSA-Fas çeyrek finaline Facundo Tello’nun atanması ve tüm ekibinin de Arjantinli olması tartışmalara neden oldu.

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· YAPILAN son atama ve sahadaki kararlarla birlikte FIFA’nın son şampiyon Arjantin’i kayırdığı iddiaları daha sık gündeme geldi.

· ARJANTIN’in Cezayir ile oynadığı ilk maçta rakibine sert hareket yapan Messi’nin atılmaması tekrar sorgulanmaya başlandı.

· ARJANTİN’in Mısır’ı son dakikada 3-2 elediği maçta hakem François Letexier, yardımcıları ve VAR’ın performansı eleştirildi.

· ALEYHİNE 1 penaltı verilen Mısır’ın 1 golü de iptal edilirken, Arjantin’in attığı galibiyet golü öncesinde faul olduğu iddia edildi.