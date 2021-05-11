SK Gaming, German Amigos takımını alabilir

RLCS X Sezonunun sonlarına yaklaşırken bile büyük haberler, transferler ve kadro değişiklikleri hakkında haberler alıyoruz. En azından öyle görünüyor.

8 Mayıs'ta, Alman e-spor organizasyonu SK Gaming çok kısa bir tanıtım videosu Tweetledi. Siyah bir ekranda araç motoruna benzeyen bir motor başlatma sesi duyuluyor ve ekranda beliren yazıda 13.05.2021 yazıyor.

Motor sesi tek başına Rocket League takımını onaylayacak derecede olsa bile, oyunun hayranlarının ilgisini çeken asıl olay, iki adet hesabın beğeni ve yorumları oluyor.

German Amigos oyuncusu Riccardo “Rizex45” Mazzotta ve German Amigos takımının Twitter hesabı bu gönderiyi beğendi ve yorum yaptı. Ardından gelen takipçilerin yorumlarını görmezden gelerek daha fazla ipucu bırakmaktan çekindiler.

2021 Mart'ındaki başlangıcından bu yana German Amigos ekibi RLEsports sahnesinde adeta fırtına estirdi. En büyük kazançları Spring Grid’de Team BSD’ye karşı aldıkları ikincilik oldu, 12.000 Dolar kazandılar.

Ekip şu anda, Grid sıralamaları sayesinde minimum 3.000 Dolar ile ayrılacakları, 12 takımlık bir turnuva olan Spring Major’daki son etkinliklerine katılacak.

SK Gaming, şu anda FIFA, NBA2K, Clash Royale, Brawl Stars ve League of Legends profesyonel takımlarına ev sahipliği yapan bir Alman eSpor organizasyonu olarak faaliyette. 13 Mayıs’ta yapılacak olan duyuruyu organizasyonun kendi Twitter hesabından takip edebilirsiniz.