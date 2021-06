SK Gaming 2021 LEC kadrosu açıklandı

LEC için bu sene bolca oyuncu değişikliği gördük.

SK Gaming’de oyuncu değişikliğine gideceğini açıkladı. Ormancıları Kristian “TynX” Østergaard Hansen takımın aktif kadrosunda yer almayacak. SK Gaming oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair bir açıklama yapmadığı halde “Eğer isteği bu yönde olursa, TynX’in yeni bir ev bulması için gerekli desteği sunacağız.” açıklamasında bulundu.

Today we are announcing a few changes to our #LEC Roster for the 2021 Summer Split.



Today we are announcing a few changes to our #LEC Roster for the 2021 Summer Split.