SK Gaming 2021 LEC kadrosu açıklandı

LEC için bu sene bolca oyuncu değişikliği gördük.

SK Gaming’de oyuncu değişikliğine gideceğini açıkladı. Ormancıları Kristian “TynX” Østergaard Hansen takımın aktif kadrosunda yer almayacak. SK Gaming oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair bir açıklama yapmadığı halde “Eğer isteği bu yönde olursa, TynX’in yeni bir ev bulması için gerekli desteği sunacağız.” açıklamasında bulundu.

Ormancı rolünü eski destek oyuncusu Treatz tarafından doldurulacak. Treatz rol değiştirme konusundaki mentalitesini de Twitter üstünden açıkladı. TynX’in yerini dolduracak bir ormancı bulacak zamanları olmadığı için geçici bir süre bu rolde oynayacağını ve bunun uzun süreli bir değişiklik olmasını istemediğini belirtti. Resmi duyuruda bir ormancı ile anlaşmaya varamadıklarını ve Avrupa bölgesel liginden bir oyuncu istemediklerini açıkladılar.

Takımın belki de en şaşırtıcı hamlesi, takımın koçu olan Jesiz’in aktif kadroya destek oyuncusu olarak katılması oldu. Jesiz eski bir profesyonel oyuncu ve birçok rolü aktif bir şekilde oynadı. En son karşılaşması olan 2017 Worlds’te, Fnatic adına destek oyuncusu olarak oynuyordu. Profesyonel oyunculuğa geri dönmek istemediğini belirten Jesiz, bunun oyuncuların isteği olduğunu ve kendisini LEC’in başlangıcı için yeterli seviyede ve özgüvende gördüğünü açıkladı.

Takımın üst, orta ve alt koridor oyuncuları aynı kalıyor. Asistan koçluk yapan Tom, Jesiz’in açığını kapatmak için takım koçluğuna terfi etti. Takımın mesajı Worlds 2021’de olmak istediklerini ve bu değişikliklerin bu hedefe ulaşmak için yapılması gerektiğini belirtiyor.