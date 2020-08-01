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Basketbol
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Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

"Siyahilerin Hayatı Önemlidir" tişörtünü giymedi, diz çökmedi! Jonathan Isaac...

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"Siyahilerin Hayatı Önemlidir" tişörtünü giymedi, diz çökmedi! Jonathan Isaac...
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic'te forma giyen Jonathan Isaac, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermeyen ilk oyuncu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından değişen formatıyla yeniden başlayan NBA'de maç öncesi oyuncuların ulusal marş sırasında diz çökme eylemine katılmayan ilk oyuncu, Orlando Magicli Jonathan Isaac oldu.

22 yaşındaki siyahi oyuncu, Brooklyn Nets ile Orlando Magic arasında oynanan karşılaşma öncesi tüm takım arkadaşlarının aksine, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" tişörtünü giymedi ve marş sırasında ayağa kalktı.

Maçtan sonra hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Isaac, "Siyahilerin hayatının önemli olduğuna kesinlikle inanıyorum. Kararımın oluşmasına birçok etken neden oldu. 'Siyahilerin Hayatı Önemlidir' tişörtü giyerek diz çökmenin, siyahi hayatları desteklemeyle örtüşmediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Orlando Magic'in başantrenörü Steve Clifford ise "Bu, onun kişisel kararı ve takım olarak bu karara saygı duyuyoruz. Marş sırasında diz çökme konusunda kendisini rahatsız hissediyor ve ayağa kalmak istiyorsa, kimsenin bununla bir problemi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona yeniden başlandığından bu yana, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" eylemine destek vermek amacıyla her maç öncesi tüm oyuncular, eylemin adının yazılı olduğu tişörtleri giyerek ulusal marşta diz çöküyor.

 

Siyahilerin Hayatı Önemlidir tişörtünü giymedi, diz çökmedi Jonathan Isaac...

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