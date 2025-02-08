×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivas'taki galibiyet sonrası Mert Günok'tan çarpıcı sözler: 'TFF motive etti... Hakemi de yeneriz!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mert Günok#TFF
Sivastaki galibiyet sonrası Mert Günoktan çarpıcı sözler: TFF motive etti... Hakemi de yeneriz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 21:56

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah - beyazlı futbolculardan Mert Günok ve Mustafa Hekimoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolculardan Mert Günok ve Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalar yaptı.

"BİZE EKSTRA MOTİVASYON SAĞLADILAR"

Maçın saatinin değişmediğine vurgu yapan Mert Günok, "İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar." şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınSivasspor-Beşiktaş maçına damga vuran performans Hem golünü attı hem kurtardıSivasspor-Beşiktaş maçına damga vuran performans! Hem golünü attı hem kurtardıHaberi görüntüle

"GEREKİRSE HAKEMİ DE YENERİZ"

Sözlerin devam eden başarılı file bekçisi, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz. Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı

"SOLSKJAER'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu ise hocası Solskjaer'e teşekkürlerini sunarak, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederiz. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Mert Günok#TFF

BAKMADAN GEÇME!