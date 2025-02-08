Sivas'taki galibiyet sonrası Mert Günok'tan çarpıcı sözler: 'TFF motive etti... Hakemi de yeneriz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolculardan Mert Günok ve Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalar yaptı.

"BİZE EKSTRA MOTİVASYON SAĞLADILAR"

Maçın saatinin değişmediğine vurgu yapan Mert Günok, "İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar." şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE HAKEMİ DE YENERİZ"

Sözlerin devam eden başarılı file bekçisi, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz. Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı

"SOLSKJAER'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu ise hocası Solskjaer'e teşekkürlerini sunarak, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederiz. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.