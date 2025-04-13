Sivas'ta sahne yine Talisca'nın! Fenerbahçe'de bir ilk...

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı sessiz geçerken sahneye 42. dakikada Anderson Talisca çıktı ve Fenerbahçe'yi soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda ise sarı - lacivertliler Dusan Tadic'in golleriyle farka giderken, ev sahibi ekibin tek sayısı Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

KENDİ YARATTI, KENDİ ATTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Talisca, ceza yayının hemen gerisinde Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kaleyi tam karşıdan gören bir noktada serbest vuruşun başına geçen Brezilyalı, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi.

GEÇEN HAFTA HAT-TRICK

Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, oyuna sonradan girerek 3 gol birden kaydetmiş ve galibiyette başrol oynamıştı.

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ALEX DE SOUZA'NIN ARDINDAN İLK KEZ

Frikikten ağları havalandıran Anderson Talisca, Fenerbahçe'de Alex de Souza'dan sonra ilk kez serbest vuruştan gol atan Brezilyalı oyuncusu oldu.

SON 6 GOLÜN 5'İ TALISCA'DAN

Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Üst üste üçüncü lig maçında gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, geçen hafta Trabzonspor ağlarına 3 gol birden bırakırken, Bodrum FK filelerini de penaltıdan sarsmıştı.

9. GOLÜNE ULAŞTI

Talisca, bugünkü golle birlikte sarı-lacivertli forma altında 9. golüne imza attı. Ligde üst üste 3 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcunun ligde 6. golü bulunuyor.

BU SEZON BİR İLK

Serbest vuruştan takımını öne geçiren Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'de ilk frikik golü atan futbolcu oldu.

TADIC GOL SAYISINI 11'E YÜKSELTTi

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlılara karşı 47 ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşayan Tadic, ligde 11. golüne imza attı. Tadic, 4. haftada oynanan Alanyaspor maçının ardından ikinci kez bir maçta 2 gol kaydetti. 36 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon ligde 24'ü ilk 11 olmak üzere 29 maçta forma giydi.

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