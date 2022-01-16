Sivas’ta patinaj

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Geçen hafta Konyaspor’a kendi evinde hiç beklenmedik bir mağlubiyet yaşatan Sivasspor, son dönemde oynadığı futbol, yükselen form grafiği ve bunlara eklenen kış şartlarıyla, iyiden iyiye sahiplendiği ligin en zor deplasmanı tanımının hakkını veriyor. Katenaçyonun Türkiye temsilcisi Rıza Çalımbay, teknik sorumluluğunu üstlendiği her takıma monte ettiği sabırlı oyun, savunmada minimum hata ve sağlam durma prensipleriyle, ‘en iyi savunma hücumdur’ mottosunu tersine çeviriyor ve ‘en iyi savunma savunmadır’ olarak uygulatıyor. Sezona kötü başlayıp, sonunda kendini Avrupa kupalarında bulmasını sağlayan bir strateji bu.

HER MAÇA ÖZEL ÇÖZÜMLER

Trabzonspor ise şampiyonluğun yolunun sadece iyi oynarken değil, kötü oynarken de kazanabilmekten geçtiğini çok iyi bilen ve ligi son haftalara sıkıştırmadan, bu haftalardan bitirmenin ne kadar önemli olduğunun gayet farkında bir teknik direktör yönetiminde, fırtına gibi girdiği bir sezonda, sakatlıklar ve eksiklikler yüzünden hızı kesildiğinde bile, her maça özel yaratılan çözümler ve kulübeden giren oyuncuların ekstra katkısıyla ilerliyor.

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BU GOLÜ DE AHMET ÇALIK ATTI

Televizyondan izlerken bile soğuğun hissedildiği maçta, 20. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan yaptığı ortayı sezonun en formda isimlerinden Uğurcan başka bir iklimde kesinlikle tutardı ama Sivas’ta elinden kaçırdı. James’in vuruşu ev sahibinin golü olarak ağlarla buluştu. Trabzonspor’un cevabı gecikmedi: Sadece 4 dakika sonra Vitor Hugo’nun mükemmel pasında Abdülkadir topu ağlarla buluşturdu ama bu hafta atılan her golde olduğu gibi, bu golü de Ahmet Çalık attı.

Yoğun kar yağışı altında oynanan ikinci yarıda her iki takımın bulduğu pozisyonlar skoru değiştirmeye yetmedi. Birkaç kez çizgilerin çizilmesi için duran maçın son dakikalarında, oyun alanına girdiği gerekçesi ve şiddetli itirazları yüzünden Abdullah Avcı kırmızı kart gördü. Trabzonspor, bu zor deplasmanda maçı olmasa da en önemli oyuncusunu kaybetmiş oldu.