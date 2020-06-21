Sivas'ta normalleşme ile açılan halı sahalar tekrar kapandı!

Sivas’ta koronavirüs normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "13/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde faaliyetlerine başlayan halı saha İşletmelerinin 20/06/2020 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.