×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivas'ta çok konuşulan kırmızı kart! Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sivasspor#Turgut Doman
Sivasta çok konuşulan kırmızı kart Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 16:57

Süper Lig'in 15.haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Sarı-kırmızılı 15. dakikada 10 kişi kaldı. Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Metehan Baltacı 15. dakikada kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART, ARDINDAN VAR TAVSİYESİ VE KIRMIZI KART

Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Rey Manaj, göğsüyle topu indirdikten sonra Metehan'ın müdahalesinde hakem Turgut Doman oyunu durdurdu ve serbest vuruş işaret etti.

Gözden KaçmasınSivasspor - Galatasaray maçına Nikolic damga vurdu Hatalı gol yedi, penaltı yaptırdı...Sivasspor - Galatasaray maçına Nikolic damga vurdu! Hatalı gol yedi, penaltı yaptırdı... Haberi görüntüle

Sivassporlu futbolcular pozisyonun ceza alanında olduğunu işaret edip penaltı bekledi. Turgut Doman, Metehan'a sarı kart gösterdi.

Bir süre sonra VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Monitörün başına giden Turgut Doman, pozisyonu izledi ve sahaya dönüp Metehan'ın sarı kartını iptal etti ve genç futbolcuya bariz gol şansından kırmızı kart gösterdi.

Sivasta çok konuşulan kırmızı kart Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...

Haberin Devamı

VAR incelemsi sırasında Turgut Doman'ın penaltı kararı bekleyen oyunculara "Pozisyon dışarıda, kırmızı mı sarı mı diye bakıyorlar" dediği görüldü.

Sarı-kırmızılı takım zorlu deplasmanda 15. dakikada 10 kişi kaldı.

Sivasta çok konuşulan kırmızı kart Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...

'MANAJ ELLE OYNADI' TEPKİSİ

Kırmızıkart kararı sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun başında Manaj'ın topu koluyla kontrol ettiği yönünde yorumlar yaptı.

Sivasta çok konuşulan kırmızı kart Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sivasspor#Turgut Doman

BAKMADAN GEÇME!