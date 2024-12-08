Sivas'ta çok konuşulan kırmızı kart! Sivasspor penaltı, Galatasaray elle oynama bekledi; VAR incelemesi sonrası...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Metehan Baltacı 15. dakikada kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART, ARDINDAN VAR TAVSİYESİ VE KIRMIZI KART

Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Rey Manaj, göğsüyle topu indirdikten sonra Metehan'ın müdahalesinde hakem Turgut Doman oyunu durdurdu ve serbest vuruş işaret etti.

Sivassporlu futbolcular pozisyonun ceza alanında olduğunu işaret edip penaltı bekledi. Turgut Doman, Metehan'a sarı kart gösterdi.

Bir süre sonra VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Monitörün başına giden Turgut Doman, pozisyonu izledi ve sahaya dönüp Metehan'ın sarı kartını iptal etti ve genç futbolcuya bariz gol şansından kırmızı kart gösterdi.

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VAR incelemsi sırasında Turgut Doman'ın penaltı kararı bekleyen oyunculara "Pozisyon dışarıda, kırmızı mı sarı mı diye bakıyorlar" dediği görüldü.

Sarı-kırmızılı takım zorlu deplasmanda 15. dakikada 10 kişi kaldı.

'MANAJ ELLE OYNADI' TEPKİSİ

Kırmızıkart kararı sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun başında Manaj'ın topu koluyla kontrol ettiği yönünde yorumlar yaptı.