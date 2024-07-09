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Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic, Avrupa kupalarını hedefliyor

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#Sivasspor#Uros Radakovic#Süper Lig
Sivassporun yeni transferi Uros Radakovic, Avrupa kupalarını hedefliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:51

Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic, yeni sezonda Yiğidolar'la başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini açıkladı

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Uros Radakovic, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kolay bir adaptasyon dönemi geçirdiğini aktardı.

Takımda tanıdığı arkadaşlarının olduğunu belirten 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu, "Diğer arkadaşlarım da beni içtenlikle kabul etti. Adaptasyonum iyi gidiyor, çalışmalarımıza da devam ediyoruz." diye konuştu.

Hedefleri olan bir takıma geldiğini vurgulayan Radakovic, "Şu anda bir Avrupa hedefimiz var. Öncelikle adım adım hedeflerimize gitmemiz gerekiyor. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım adım adım giderek hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Radakovic, bireysel hedeflerini anlatarak, "Adım adım giderek takıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki Avrupa yolunda takım için elimden gelenin en iyisini yapıp takımımızı ve kendimi bu hedefe taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Sivassporun yeni transferi Uros Radakovic, Avrupa kupalarını hedefliyor

- Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

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#Sivasspor#Uros Radakovic#Süper Lig

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