AA
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Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.
Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.
Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak
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