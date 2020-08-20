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GeriFutbol Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor

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Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Gerede ilçesindeki kampın altıncı gününde sabah ve öğlen saatlerinde yaptığı çalışmayla hazırlıklarına devam etti. 

Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından topla çalışmalar yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivassporun yeni sezon hazırlıkları Boluda devam ediyor

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