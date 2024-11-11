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Sivasspor'un serisini Fenerbahçe bitirdi

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#FENERBAHÇE#Sivasspor#Süper Lig
Sivassporun serisini Fenerbahçe bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 09:50

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Ligin 9. haftasında evinde Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlatan kırmızı-beyazlılar, 10. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 11. haftasında ise iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Sivas temsilcisinin 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Sivasspor, ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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#FENERBAHÇE#Sivasspor#Süper Lig

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