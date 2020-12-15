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GeriFutbol Sivasspor'un sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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Süper Lig'de dün evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin 12. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Antalyaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sivasspor, ligde çıktığı son 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Galatasaray karşısında kaydetti. Sivas temsilcisi, Süper Lig'de iç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

Sivassporun sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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