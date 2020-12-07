Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

İsrail liginin 9. haftasında Aşdod, Maccabi Tel-Aviv'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Bayo'nun 20, Azulay'ın 69 ve Jehezkel'in 79. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.



Maccabi Tel-Aviv'in golleri ise 53. dakikada Hernandez ve 61. dakikada Cohen'den geldi.



Bir maç eksiği bulunan Maccabi Tel-Aviv, zirvenin 7 puan uzağında 12 puanda kaldı.



Demir Grup Sivasspor, 10 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak.