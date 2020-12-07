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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

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Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı
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Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Aşdod'a 3-2 yenildi.

İsrail liginin 9. haftasında Aşdod, Maccabi Tel-Aviv'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Bayo'nun 20, Azulay'ın 69 ve Jehezkel'in 79. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Maccabi Tel-Aviv'in golleri ise 53. dakikada Hernandez ve 61. dakikada Cohen'den geldi.

Bir maç eksiği bulunan Maccabi Tel-Aviv, zirvenin 7 puan uzağında 12 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor, 10 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak.

Sivassporun rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

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