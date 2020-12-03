Sivasspor'un puan kaybına tahammülü yok! Villarreal karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

SİVASSPOR

- Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve 5 maçtır galibiyete hasret olan Sivasspor, Villarreal ile yapacağı kritik UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi koronavirüs test sonuçları ile sarsıldı!

- TD Rıza Çalımbay'ın da içinde bulunduğu 2 teknik personel ve 2 ismi açıklanmayan futbolcu ile birlikte toplam 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

- Takımda daha önce karantinada olan Uğur Çiftçi, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlıkları bulunan Marcelo Goiano ve Jorge Felix bulunuyordu.

- Bu 5 ismin yanına 2 kişi daha eklendi ve toplam eksik oyuncu sayısı 7'ye yükseldi! Üstüne üstlük, Rıza Çalımbay da yedek kulübesindeki yerini alamayacak...

- Maccabi Tel Aviv'in olası Karabağ galibiyetinde, Sivasspor eğer Villarreal karşısında en az 1 puan alamazsa, Avrupa macerasına nokta koyabilir.

VILLARREAL

- İspanya La Liga'da 8 maçtır kaybetmeyen ve 3. sırada yer alan Villarreal ise, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda da 4 maçta 10 puan topladı ve zirvede yer alıyor.

- Sol bek Alberto Moreno, sol açık Moi Gomez ve tecrübeli forvet Carlos Bacca sakat. Son 3 resmi maçı pas geçen Paco Alcacer de deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Unai Emery'nin elinde, hücum merkezinde kullanılmak üzere sadece Gerrard Moreno kaldı. Moreno son 3 lig maçının tamamında tabela yaptı fakat Avrupa Ligi'nde henüz golü yok.

- Sağ kanatta sol ayağıyla tehlikeli işler yapan Samu Chukwueze ile "Japon Messi" Takefusa Kubo'ya dikkat!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor son 9 resmi maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Villarreal'in son 4 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Villarreal, Avrupa kupalarında Türk takımlarına konuk olduğu 3 maçı da kaybetmedi. (1 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Villarreal Kazanır" oldu!

%29'luk kesim temsilcimiz Sivasspor karşısında İspanyol ekipten galibiyet bekliyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Grubun ilk maçında, Sivasspor kafilesinin İspanya'da neler yaşadıklarına göz atalım...