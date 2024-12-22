×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor'un özlemi 6 maça çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Süper Lig#Sporanasayfa
Sivassporun özlemi 6 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 10:37

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Haberin Devamı

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan Ömer Erdoğan'ın ekibi, ligin 17. haftada dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Süper Lig#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!