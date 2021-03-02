Sivasspor'un konuğu Hatayspor, takımda 4 eksik

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçtan 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 26 müsabakanın 13'ünü kazanıp, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Atakaş Hatayspor ise 45 puanla 5. durumda.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare ve Hakan Arslan, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 29. haftadaki Galatasaray maçında forma şansı bulamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Atakaş Hatayspor müsabakası öncesi kaleci Muammer Yıldırım, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa'nın sakatlığı bulunuyor. Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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