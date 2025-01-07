Sivasspor'un konuğu Beşiktaş! Maçtan tüm detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor 5. turdan katılmıştı

Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş'ta 3 sakat isim

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor.

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Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

Beşiktaş, kupayı 11 kez kazandı

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.

Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

Son 9 maçta 1 kez kazandı

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 maçın 6’sını ev sahibi takımlar kazandı.

Beşiktaş, oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 maçın 6’sınde ev sahibi ekipler ilk yarıları önde kapattı.

Beşiktaş’ın oynadığı son 8 resmi maçın 7’sinde karşılıklı goller oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Sivasspor'un kazanırına 3.26 oran verilirken maçın beraberliği 3.25 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Beşiktaş'ın kazanmasına ise 1.74 oran veriliyor.

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Yeni Başkan Serdal Adalı, ilk hedefi olan Sergen Yalçın ile ailevi sebeplerinden dolayı anlaşamadı. Serdar Topraktepe ile çıkacaklar yine. Sivasspor ise ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçti. Ömer Erdoğan yönetimindeki ilk maçlarında Samsunspor'la berabere kalmışlardı. Uzun bir çalışma ve takım ile hocanın birbirlerini tanıma şansını yakaladılar. Beşiktaş'a zorluk çıkartacaklardır. Üstelik hava sıcaklığı da -2 derecelerde bekleniyor. Ev sahibinin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Diğer tercihim de KG Var.