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Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Sivasspor#Uğur Çiftçi#Trafik Kazası
Sivassporun kaptanı Uğur Çiftçinin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 13:40

Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu belirtilen Tolga Çiftçi (20), Sivas’ta yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi.

S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tolga Çiftçi’ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çiftçi, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.C., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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#Sivasspor#Uğur Çiftçi#Trafik Kazası

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