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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, takımla çalıştı! Galatasaray maçı öncesi...

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#Süper Lig#Sivasspor#Galatasaray
Sivassporun golcüsü Rey Manaj, takımla çalıştı Galatasaray maçı öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 13:04

Sivasspor’da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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#Süper Lig#Sivasspor#Galatasaray

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