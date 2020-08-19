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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor

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Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise minyatür kale ve yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Sivassporun Bolu kampı sürüyor

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