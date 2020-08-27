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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

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Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta devam eden Sivas ekibi, kampın 13'üncü gününde otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler gözetiminde, koşu ve açma-germe hareketleri yaptı.

Daha sonra sporcular, fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay: Sivasspor olarak yaklaşık 20 hafta içi karşılaşması oynayacağız...
Rıza Çalımbay: "Sivasspor olarak yaklaşık 20 hafta içi karşılaşması oynayacağız..."

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Bolu kampına devam edecek.

 

Sivassporun Bolu kampı devam ediyor

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