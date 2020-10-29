MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'un Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv! Banko iddaa tahmini...
GeriFutbol Sivasspor'un Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv! Banko iddaa tahmini...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.10.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv! Banko iddaa tahmini...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'un Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv! Banko iddaa tahmini...
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında tarihi bir maç çıkartan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Avrupa Ligi heyecanı Misli.com'da!

Bu bir ilandır

SİVASSPOR

- Süper Lig'de ilk 5 maçında 7 puan toplayabilen Sivasspor, Avrupa Ligi serüvenini ise Villarreal deplasmanında 5-3'lük yenilgiyle açmıştı.

- Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt dışında takımda önemli bir eksik yok.

- TD Rıza Çalımbay'ın Kayode'nin hücum merkezinde, Yatabare ile Gradel'in kanatlarda olduğu sistemi bozması beklenmiyor.

- Çalımbay; "Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz ve Türkiye için oynuyoruz. Hiçbir rakipten korkumuz yok, kazanmak içi ne gerekiyorsa yapacağız..." açıklamalarında bulundu.

MACCABI TEL AVIV

- Maccabi Tel Aviv'de takımın önemli hücum silahlarından Tal Ben Haim sakat. Forvet Aleksandar Pesic iyileşti ve ilk kez maç kadrosunda yer alacak. 

- Geçen sezonun son bölümünde ilk 11 tercihi olarak kullanılan stoper Shahar Piven ise bir kez daha kafilede yer almadı. TD Georgios Donis, 25 yaşındaki stoperi bu sezon hiç kullanmadı.

- Koronavirüs karantinası sona eren Dan Glazer ve Yonatan Cohen ikilisi, orta alandaki yerlerini geri alacak. 

- Bir dönem İskoçya'da Motherwell ve Aberdeen forması giymiş, Reading ile Premier Lig tecrübesi de yaşayan Nick Blackman'a gol yollarında dikkat!

Sivassporun Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv Banko iddaa tahmini...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 3'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu. Bu 3 maçın 2'sini kazandı.

- Maccabi Tel Aviv şu ana kadar rakip olduğu hiçbir Türk temsilcisini mağlup edemedi! (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Maccabi Tel Aviv, Avrupa arenasında çıktığı son 8 deplasman maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor Kazanır" oldu!

%45'lik kesim Yiğidolar'ın zorlu mücadelede 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

Sivassporun Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv Banko iddaa tahmini...

Sivasspor grubun ilk maçında, İspanya'da Villarreal'e konuk olmuştu! Yolculuk anları...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle