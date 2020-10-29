Sivasspor'un Avrupa Ligi maçında konuğu Maccabi Tel Aviv! Banko iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

SİVASSPOR

- Süper Lig'de ilk 5 maçında 7 puan toplayabilen Sivasspor, Avrupa Ligi serüvenini ise Villarreal deplasmanında 5-3'lük yenilgiyle açmıştı.

- Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt dışında takımda önemli bir eksik yok.

- TD Rıza Çalımbay'ın Kayode'nin hücum merkezinde, Yatabare ile Gradel'in kanatlarda olduğu sistemi bozması beklenmiyor.

- Çalımbay; "Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz ve Türkiye için oynuyoruz. Hiçbir rakipten korkumuz yok, kazanmak içi ne gerekiyorsa yapacağız..." açıklamalarında bulundu.

MACCABI TEL AVIV

- Maccabi Tel Aviv'de takımın önemli hücum silahlarından Tal Ben Haim sakat. Forvet Aleksandar Pesic iyileşti ve ilk kez maç kadrosunda yer alacak.

- Geçen sezonun son bölümünde ilk 11 tercihi olarak kullanılan stoper Shahar Piven ise bir kez daha kafilede yer almadı. TD Georgios Donis, 25 yaşındaki stoperi bu sezon hiç kullanmadı.

- Koronavirüs karantinası sona eren Dan Glazer ve Yonatan Cohen ikilisi, orta alandaki yerlerini geri alacak.

- Bir dönem İskoçya'da Motherwell ve Aberdeen forması giymiş, Reading ile Premier Lig tecrübesi de yaşayan Nick Blackman'a gol yollarında dikkat!





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 3'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu. Bu 3 maçın 2'sini kazandı.

- Maccabi Tel Aviv şu ana kadar rakip olduğu hiçbir Türk temsilcisini mağlup edemedi! (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Maccabi Tel Aviv, Avrupa arenasında çıktığı son 8 deplasman maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor Kazanır" oldu!

%45'lik kesim Yiğidolar'ın zorlu mücadelede 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Sivasspor grubun ilk maçında, İspanya'da Villarreal'e konuk olmuştu! Yolculuk anları...