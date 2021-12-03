Sivasspor'un Alanya kadrosu belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Yarına dikkat Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmdaYarına dikkat! Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda#Meteoroloji
Erdoğan: Engellilerle ilgili çalışmalara yön verecek yeni yol haritası ortaya çıktıErdoğan: Engellilerle ilgili çalışmalara yön verecek yeni yol haritası ortaya çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı Her yerde aranıyorlar3 çocuk araba çalıp Ordu'dan İstanbul'a kaçtı! Her yerde aranıyorlar#Hırsızlık
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğu çıldırttıTakipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı!#Pınar Altuğ
Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attıKhloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı#Khloe Kardashian
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sivasspor'un Alanya kadrosu belli oldu

#Sivasspor#Alanyaspor#Süper Lig
Sivassporun Alanya kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Alanya kafilesi belli oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Alanya maçı kafilesi açıklandı.

Kafile listesinde sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix yer almadı.

Sivasspor’un Alanya kafilesi şu şekilde:

Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuıke, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Alanyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları