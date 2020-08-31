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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un 17 günlük Bolu kampı sona erdi!

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Sivasspor'un 17 günlük Bolu kampı sona erdi!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 17 günlük kampı tamamladı.

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Bugün yapılan son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek Sivasspor, burada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'un yer aldığı The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasına katılacak.

Sivasspor, organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

Turnuvanın ardından Sivas'a dönecek Sivasspor, hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

 

Sivassporun 17 günlük Bolu kampı sona erdi

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