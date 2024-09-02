Sivasspor'u yenen Beşiktaş'ta ilklerin gecesi: Immobile, Gedson Fernandes, Giovanni van Bronckhorst...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u Immobile ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve sezona 3'te 3 ile başladı.

VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Sivasspor karşısına Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklikle çıktı.

Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi oynattı.

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Geçtiğimiz sezona göre daha istikrarlı bir kadro yapılanmasına sahip siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kazanan takım yapısını bozmadan devam edişiyle dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam, bu süreçte tecrübeli kaleci Mert Günok ve Jonas Svensson’a ise 6 müsabakada da 90 dakika görev verdi.

Söz konusu oyuncular, Trendyol Süper Lig’de 3, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa maçı olmak üzere 6 müsabakada 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakika görev aldılar.

UDUOKHAI SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurmuştu. İyi bir performans sergileyen stoper, maç sonu üçlüsünü de çektirdi.

MUÇİ İLK KEZ 11'DE

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

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Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

IMMOBILE ATMAYA DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlılarda 34 yaşındaki yıldız oyuncu Ciro Immobile, karşılaşmanın 27. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Immobile böylece Trendyol Süper Lig’de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.

İtalyan golcü, bu sezon oynadığı 6. resmi maçta 7. golünü attı.

GEDSON FERNANDES ŞİMDİDEN KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

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Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkarttı. UEFA Avrupa Ligi’nde 3 gol kaydeden Gedson, Süper Lig’de de golle tanışmış oldu.

Portekizli yıldız, şimdiden kariyerinde tek sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

VAN BRONCKHORST KARİYERİNDE İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş'ın başında çıktığı üç Süper Lig maçını da kazanan Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımda görev yaptığı ilk üç karşılaşmadan galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ 10 YIL SONRA 3'TE 3'LE BAŞLADI

Sezona 3'te 3'le başlayan Beşiktaş, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçı da kazandı.