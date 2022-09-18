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Sivasspor'u yenen Ankaragücü ilk galibiyetini aldı

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#Süper Lig#Ankaragücü#Sivasspor
Sivassporu yenen Ankaragücü ilk galibiyetini aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 22:10

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü bu sezon ilk galibiyetini aldı. 

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Sivasspor ise bu sezon ilk 7 haftada galibiyet alamadı.

Maçtan dakikalar 

2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

43. dakikada MKE Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazdan Beridze’nin çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Sowe, tamamladı. 2-0

45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba'nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor’un gelişen atağında Ulvestad’ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N’jie'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

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52. dakikada rakip kaleye doğru topu süren Tolga Ciğerci’nin şutunda top az farkla auta gitti.

62. dakikada gelişen Sowe’nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

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#Süper Lig#Ankaragücü#Sivasspor

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