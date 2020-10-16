MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivassporlu taraftarlar davet etti, Samassa bir gününü köyde geçirdi!
GeriFutbol Sivassporlu taraftarlar davet etti, Samassa bir gününü köyde geçirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Sivassporlu taraftarlar davet etti, Samassa bir gününü köyde geçirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivassporlu taraftarlar davet etti, Samassa bir gününü köyde geçirdi!
Abone Olgoogle-news

Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu. 

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım’ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.

Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı. Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti. Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.

 

Sivassporlu taraftarlar davet etti, Samassa bir gününü köyde geçirdi

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle