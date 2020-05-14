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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Sivassporlu Hakan Arslan ameliyat oldu! İşte dönüş tarihi...

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Sivassporlu Hakan Arslan ameliyat oldu! İşte dönüş tarihi...
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Sivasspor, bu sabah sağ dizinden menisküs ameliyatı olan Hakan Arslan'ın 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan'ın durumuna ilişkin açıklama şu şekilde:

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikâyeti olan futbolcumuz Hakan Arslan'a menüsküs hasarı tanısı konulmuş ve tedavisi başlanarak Koronavirüs pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlanmıştır. Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesini planlanmaktadır.

Sivassporlu Hakan Arslan ameliyat oldu İşte dönüş tarihi...

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