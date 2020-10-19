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GeriFutbol Sivassporlu Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Sivassporlu Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

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Sivassporlu Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi
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Demir Grup Sivassporlu futbolcu Marcelo Goiano'ya antrenman sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşına giren Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'ya, teknik heyet ve takım arkadaşları sürpriz bir organizasyon düzenledi.
Kulüp tesislerindeki antrenman sonrası sahaya getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşayan Goiano, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Goiano, daha sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Sivassporlu Goianoya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

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