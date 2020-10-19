Sivassporlu Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşına giren Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'ya, teknik heyet ve takım arkadaşları sürpriz bir organizasyon düzenledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman sonrası sahaya getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşayan Goiano, pastanın üzerindeki mumları üfledi.



Goiano, daha sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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