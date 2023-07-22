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Sivasspor'dan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması! Transfer görüşmesi yapıldı mı?

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#Transfer#Galatasaray#Sivasspor
Sivasspordan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması Transfer görüşmesi yapıldı mı
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 15:09

Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir konusunda bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi eleme kadrosunda yer almayan Alexandru Cicaldau ve takımdan kiralık olarak ayrılabileceği konuşulan Yusuf Demir hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İki oyuncunun da isminin anıldığı Sivasspor cephesinden iddialar hakında açıklama geldi.

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GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDİK

Spor Arena'ya konuşan Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, "Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir için bir görüşmemiz olmadı" dedi.

RODRIGUES'TE SON AŞAMADAYIZ

Karagöl, daha önce Türkiye'de Ankaragücü ve Eyüpspor'da forma giyen Gerson Rodrigues'in transferinde de son aşamada olduklarını şu ifadelerle açıkladı:

"Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rodrigues'in transferi konusunda son aşamadayız"

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#Transfer#Galatasaray#Sivasspor