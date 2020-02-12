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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Sivasspor'dan Trabzonspor’a teşekkür

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Sivasspor'dan Trabzonspor’a teşekkür

Süper Lig’in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor’un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.

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