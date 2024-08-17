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Sivasspor’dan Rey Manaj iddialarına yanıt!

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#Transfer#Sivasspor#Manaj
Sivasspor’dan Rey Manaj iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 19:04

Sivasspor Kulübü adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

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Sivasspor Kulübü, Rey Manaj’ın transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj’ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transferi teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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#Transfer#Sivasspor#Manaj

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