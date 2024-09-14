×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması! Hasta olduğu belirtilmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Süper Lig#Rey Manaj
Sivasspordan Rey Manaj açıklaması Hasta olduğu belirtilmişti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:02

Sivasspor'da hastalığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, Gaziantep FK maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın önceki akşam hastalandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sağlık ekibimiz tarafından tedavi edilmiş ve maç kadrosuna alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sakatlıktan çıkan Queensy Menig'in yanı sıra antrenman ve maç eksiği bulunan Fode Koita'nın da maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Milli takımdan sakat dönen Emre Gökay ve Sinan Kaya'nın da Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Sakatlıkları devam eden Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Achilleas Poungouras, maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Süper Lig#Rey Manaj

BAKMADAN GEÇME!