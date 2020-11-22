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GeriFutbol Sivasspor'dan hakem tepkisi: "Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalı"
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Haber Giriş: 22.11.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Sivasspor'dan hakem tepkisi: "Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalı"

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Sivasspor'dan hakem tepkisi: "Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalı"
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Fatih Karagümrük maçının hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren DG Sivasspor Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, “Hüseyin Göçek’in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım” dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da kulüp başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi.

Oflaz, sosyal medya hesabından maçın hakemi Hüseyin Göçek’i eleştirerek, “Hüseyin Göçek’in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım” paylaşımında bulundu.

Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Mehmet Oflaz’a destek yorumları yaptı.

Sivasspordan hakem tepkisi: Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalı

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